قصف جوي يستهدف مقارا لحزب الله بجرف الصخر

ذكرت وسائل اعلامية، ان قصفا جويا استهدف مقارا لحزب الله بجرف الصخر. وقالت وسائل اعلامية ان قصفا جويا استهدف خمسة مقار لحزب الله في ناحية جرف الصخر في محافظة بابل". واضافت انه "لم تعرف حجم الخسائر البشرية او المادية التي خلفها القصف"، مشيرا الى ان "هناك طيران كثيف يحلق في سماء المنطقة".

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