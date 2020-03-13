حقوق الانسان تؤشر ارتفاعا ملحوظا في نسب الوفيات بفيروس كورونا

اشرت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الجمعة، ارتفاعا ملحوظا في اعداد الاصابات والوفيات نتيجة لانتشار فايروس كورونا في العراق.
وقالت المفوضية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "وفقا لتقارير لجنة الامر الديواني (55) التي اعلنت فيها ارتفاع اعداد الاصابات في العراق الى (83) حالة ، بينها (8) وفيات بضمنها اقليم كردستان وهو ما يشكل نسبة (10/1) من مجمل الاصابات، وهذا وبحسب المقاييس الاحصائية الطبية يمثل مصدرا للقلق".
ودعت المفوضية "اللجان المعنية الى أتخاذ المزيد من الاجراءات الصارمة والوقائية والتثقيفية لحماية المجتمع من الخطر المحدق به، واطلاق الاموال الكافية لتهيئة وتأهيل اكبر عدد من مراكز الايواء والحجر والتشخيص والمختبرات الطبية في مراكز المدن والاقضية والنواحي تعمل على مدار الساعة مع زيادة اعداد الفرق المدربة المتخصصة في الاسعاف الفوري وبما يبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين وذويهم ومراعاة حقوق الانسان عند تنفيذ الاجراءات الوقائية والعلاجية ودفن الموتى".
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