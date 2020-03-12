واشنطن ولندن تتعهدان بـ"محاسبة" منفذي هجوم على قاعدة عراقية

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واشنطن: تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا الأربعاء بمحاسبة مرتكبي الهجوم الدامي على قاعدة عراقية اسفر عن مقتل جنديين، أميركي وبريطاني، اضافة الى متعاقد أميركي.

وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره البريطاني دومينيك راب في مكالمة هاتفية على أنه "يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات"، وفق بيان صادر عن الخارجية الأميركية.

وقتل الجنديان والمتعاقد في هجوم بصواريخ كاتيوشا استهدف مساء الأربعاء قاعدة التاجي العسكرية العراقية التي تؤوي جنوداً أميركيين في شمال بغداد.

