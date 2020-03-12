صحة الكرخ: مغادرة سبع حالات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الخميس، عن مغادرة سبع حالات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "سبع حالات مشتبه إصابتها بفايروس كورونا غادرت مستشفى الفرات العام". واضافت ان "نتائج الفحوصات المختبرية للحالات السبع تؤكد عدم اصابتهم بالفايروس".

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