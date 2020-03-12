افاد مصدر امني، الخميس، بأنه تم القبض على شبكة ابتزاز الإلكتروني بصلاح الدين تمتد جذورها لخارج العراق. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "خلية الصقور واستخبارات صلاح الدين القت القبض على شبكة ابتزاز إلكتروني متورطة بابتزاز مواطنين في محافظة صلاح الدين". واضاف ان "الشبكة تمتد جذورها الى خارج العراق، من خلال صفحات ممولة تبتز المواطنين والموظفين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شبكة ابتزاز الكتروني بصلاح الدين تمتد جذورها لخارج العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.