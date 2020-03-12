اصدرت الهيئة العامة للانواء الجوية (احدى تشكيلات وزارة النقل)، الخميس، ملحقاً لتقرير يوضح فيه تاثير المنخفض الجوي.
وذكر التقرير الذي حصلت الخليج 365، نسخة منه ان "تاثير المنخفض الجوي يكون بعد ظهر الجمعة حيث يحدث تساقط زخات مطر خفيفية الى متوسطة الشدة مصحوبة بعواصف رعدية، في الاقسام الغربية للبلاد وخاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية".
واشار الى "زيادة سرعة الرياح بشكل كبير تترواح (50-60) كم /س حيث يسبب تصاعد الغبار وانخفاض في مدى الرؤية (2-4) كم وتتغير تدريجيا من بعد ظهر السبت".
وتابعت الهيئة ان "المنخفض الجوي سيرافقه كتلة هوائية باردة نسبيا تسبب انخفاض محسوس بدرجات الحرارة".
كانت هذه تفاصيل خبر زخات مطر وتصاعد الغبار مصحوب بكتلة هوائية باردة منتصف يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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