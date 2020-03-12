بالصور.. الدفاع المدني يباشر بتعقيم مناطق عدة في الكاظمية

تنشر الخليج 365، صوراً لمباشرة الدفاع المدني بتعقيم مناطق عدة في الكاظمية شمالي بغداد. وقال الدفاع المدني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحملة انطلقت من منطقة الكاظمية استعداداً لتعقيم المنطقة وازقتها اسواقها التجارية قبل بدء توافد الزائرين الوافدين الى المرقد الأمام موسى الكاظم عليه السلام لاحياء ذكرى استشهاده". وأضاف أنها "استخدمت محاليل تعقيم وتعفير صديقة للبيئة فعالة لمواجة تفشي فايروس كورونا".

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