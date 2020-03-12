بالوثائق.. نص قرار مجلس الوزراء بشأن رئاسة اتحاد السباحة

رياضة 2020-03-12 | 19:39 2,291 مشاهدة نشر الاتحاد العراقي للسباحة برئاسة خالد كيبان، نص القرار الكامل لرئاسة الوزراء، بعدما ارسل كتاباً للمجلس يستسفر من خلاله عن شرعية الاتحاد برئاسته. وادناه نص الوثائق: المحرر: محمد خليل

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