الخطوط الجوية العراقية تعلن ايقاف الرحلات مع الهند بناء على طلب دلهي

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الخميس، ايقاف الرحلات مع الهند، مشيرة الى أن الاجراء جاء بناء على طلب دلهي للحد من انشار فايروس كورونا.
وتابعت، "نحيط المسافرين الكرام علماً عن ايقاف رحلاتنا المباشرة بين العراق ولبنان واقتصار الرحلات على العودة حصراً لغاية يوم الاثنين الموافق ١٥ أذار كأخر موعد لعودة العراقيين المتواجدين على الاراضي اللبنانية".
وأوضحت، "اما ما يتعلق بالرحلات الخاصة بين العراق والاردن نؤكد ايقاف رحلاتنا المباشرة من محطتي البصرة والسليمانية الى محطة عمان مع الابقاء على الرحلات المباشرة للقطاعات بغداد واربيل بصورة مستمرة الى محطة عمان".
وتابعت، "وبخصوص الرحلات الداخلية اضافت الشركة توقفها بشكل مؤقت من والى مطاري السليمانية واربيل ابتداءً من يوم ١٤ /٣ /٢٠٢٠، فيما ستستمر الرحلات الخارجية من المحطات المذكورة الى مختلف القطاعات بشكل منتظم وحسب التوقيتات المجدولة".
وأكدت الشركة، "التزامها التام بجميع قرارات لجنة الامر الديواني رقم ( ٥٥ ) لسنة (٢٠٢٠ ) واجراءات تعفير وتعقيم جميع طائرات الناقل الوطني حسب اللوائح الصحية العالمية وكذلك التزام جميع موظفي الشركة باجراءات السلامة حفاظاً على سلامة المسافرين الكرام".
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