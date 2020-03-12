أفاد موقع "روسيا اليوم"، اليوم الخميس، بأن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني الاعلى علي خامنئي للشؤون الدولية أصيب بفيروس كورونا المستجد. يتبع..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مستشار خامنئي للشؤون الدولية بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.