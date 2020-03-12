وزير النقل يؤكد استمرار عمليات الشحن والتفريغ للبضائع والمواد الغذائية في الموانئ

وقال لعيبي في بيان نقله مكتبه الاعلامي، إن "عمليات الشحن والتفريغ للبضائع والمواد الغذائية في ارصفة موانئ العراق مستمرة"، لافتا الى أن "ارصفة الموانئ تعمل بكامل طاقتها لتأمين الوضع الغذائي والصحي بعد إغلاق المنافذ البرية".وأوضح، "تم استقبال يوم أمس خمس بواخر على أرصفة ميناء ام قصر الشمالي بالتنسيق مع عمليات الملاحة والملاكات البحرية وادارة الميناء، كما استقبل ميناء ام قصر الجنوبي خمس بواخر محملة بمختلف الحاويات والحمولات من البضائع والمواد الغذائية".

وتابع، أن "العمل داخل الموانئ العراقية يسير بانسيابية عالية باعمال المناولة والتفريغ لمختلف البواخر التي ترسو على أرصفتها مع الألتزام بتوجيهات خلية الازمة الخاصة بتعفير وتنظيف البضائع والحاويات والساحات بمواد التعقيم والتطهير الصحية".