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وزير النقل يؤكد استمرار عمليات الشحن والتفريغ للبضائع والمواد الغذائية في الموانئ

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أكد وزير النقل عبد الله لعيبي، الخميس، استمرار عمليات الشحن والتفريغ للبضائع والمواد الغذائية في ارصفة موانئ العراق.
وقال لعيبي في بيان نقله مكتبه الاعلامي، إن "عمليات الشحن والتفريغ للبضائع والمواد الغذائية في ارصفة موانئ العراق مستمرة"، لافتا الى أن "ارصفة الموانئ تعمل بكامل طاقتها لتأمين الوضع الغذائي والصحي بعد إغلاق المنافذ البرية".

وأوضح، "تم استقبال يوم أمس خمس بواخر على أرصفة ميناء ام قصر الشمالي بالتنسيق مع عمليات الملاحة والملاكات البحرية وادارة الميناء، كما استقبل ميناء ام قصر الجنوبي خمس بواخر محملة بمختلف الحاويات والحمولات من البضائع والمواد الغذائية".

وتابع، أن "العمل داخل الموانئ العراقية يسير بانسيابية عالية باعمال المناولة والتفريغ لمختلف البواخر التي ترسو على أرصفتها مع الألتزام بتوجيهات خلية الازمة الخاصة بتعفير وتنظيف البضائع والحاويات والساحات بمواد التعقيم والتطهير الصحية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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