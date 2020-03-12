رياضة 2020-03-12 | 18:41 2,750 مشاهدة اكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء - الدائرة القانونية، ان سرمد عبد الاله هو الرئيس الشرعي للاتحاد العراقي للسباحة و بذلك تنهي جدلاً طويلاً، استمر لاشهر حول شرعية الاتحاد و رئيسه. وادناه نص الوثيقة: المحرر: محمد خليل

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. مجلس الوزراء يعترف بسرمد عبد الاله رئيساً لاتحاد السباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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