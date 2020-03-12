ترامب يمنح البنتاغون إمكانية الرد على هجوم قاعدة التاجي

ونقلت "رويترز" عن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قوله اليوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب أعطى وزارة الدفاع سلطة لإمكانية الرد على هجوم شنته فصائل يوم أمس الأربعاء وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وجندي بريطاني.وقال إسبر للصحفيين في البنتاغون "تحدثت مع الرئيس. وأعطاني السلطة لفعل ما ينبغي علينا فعله بما يتماشى مع توجيهاته".

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أعلنت في الساعة الأولى من اليوم الخميس 12 مارس/آذار، مقتل 3 وعدد من الجرحى من قوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، إثر قصف صاروخي استهدف معسكرا شمالي العاصمة بغداد.

وأوضحت القيادة في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، تعرض مساء الأربعاء 11 آذار 2020، معسكر التاجي، شمالي بغداد إلى هجوم بصواريخ الكاتيوشا استهدف مناطق وجود قوات التحالف، مما أدى إلى سقوط 3 قتلى، وعدد آخر من الجرحى من أفراد قوات التحالف.



وأعتبرت القيادة هذا الهجوم تحديا أمنيا خطيرا جدًا وعملًا عدائيًا، وعليه وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي أقدمت على هذا العمل العدائي، والخطير، وملاحقتها وإلقاء القبض عليها، وتقديمها للقضاء، ومهما كانت الجهة.

وأضافت القيادة، كما نهيب بالمواطنين الإدلاء بأي معلومات عن مقترفي هذا العمل، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات حازمة، وستتصدى بقوة لأي استهداف يطول المعسكرات، والقواعد العسكرية.