بالوثيقة.. مدرسة الخالصي تقرر عدم اقامة صلاة الجمعة في الكاظمية

تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة عن مدرسة الخالصي تتضمن عدم اقامة صلاة الجمعة في الكاظمية لهذا الاسبوع. وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل ست اصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد، مشيرة الى أن الحالات موزعة بين بغداد والنجف.

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