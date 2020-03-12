اصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوتين ناسفيتن شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، ضمن منطقة الكريعات".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العبوة اسفرت عن اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".
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