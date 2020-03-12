الصحة تعلن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل ست اصابات جديدة بفايروس كورونا المستجد، مشيرة الى أن الحالات موزعة بين بغداد والنجف.
وأوضحت الوزارة، أن "مجموع الإصابات مع اضافة الحالات في اقليم كردستان بلغت ٨٣ حالة، ومجموع حالات الشفاء ٢٤، بينما مجموع الوفيات ٨".
وأكدت الوزارة، "على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها"، مشددة على "وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".
ودعت الوزارة الجميع الى، "الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض".
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