الصحة تعلن تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة، "مختبرات وزارة الصحة والبيئة اجرت ١١١ نموذج لحالات مشتبه باصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة"، مشيرة الى أن "النتائج الموجبة (الإصابات) ٦ موزعة كالتالي، حالة في النجف وحالة في بغداد الرصافة و٤ حالات في مدينة الطب في بغداد".وأوضحت الوزارة، أن "مجموع الإصابات مع اضافة الحالات في اقليم كردستان بلغت ٨٣ حالة، ومجموع حالات الشفاء ٢٤، بينما مجموع الوفيات ٨".

وأكدت الوزارة، "على التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها"، مشددة على "وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ الملزمة كما تدعو الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين وحسب القوانين النافذة".



ودعت الوزارة الجميع الى، "الالتزام الحتمي بإرشادات وتوجيهات الوزارة فيما يخص الحماية الشخصية والمجتمعية منعاً من انتقال هذا المرض".