فرنسا تدعو العراق لاتخاذ إجراءات للقبض على المسؤولين عن هجوم التاجي

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، السلطات العراقية لاتخاذ إجراءات للقبض على المسؤولين عن هجوم التاجي.
وقالت الوزارة في بيان نقلته عدد من وسائل الاعلام، "ندعو السلطات العراقية لاتخاذ إجراءات للقبض على المسؤولين عن هجوم التاجي ومنع تكرار هكذا هجمات".
واعلنت خلية الإعلام الأمني، امس الاربعاء، عن سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، فيما ذكرت وسائل اعلام، ان جنديين امريكيين وبريطاني قتلوا بالقصف الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي.
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