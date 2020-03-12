الحلبوسي يدعو رئيس الوزراء لاتخاذ اجراءات صارمة لحماية القواعد التي تضم التحالف الدولي

ادان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الخميس، الاعتداء على قاعدة التاجي العسكرية العراقية، فيما دعا رئيس الوزراء لاتخاذ اجراءات صارمة لحماية القواعد التي تضم التحالف الدولي.
وقال الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ندين الاعتداء على قاعدة التاجي العسكرية العراقية، بقصف بصواريخ كاتيوشا، مما أدى إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى من المدربين والمستشارين ضمن قوات التحالف الدولي، التي تتواجد بطلب الحكومة العراقية وموافقتها لتدريب القوات الأمنية العراقية، وتقديم الدعم والإسناد في محاربة داعش الإرهابي وملاحقة فلوله".
ودعا الحلبوسي رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إلى اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة تجاه أي استهداف يطال المعسكرات والقواعد العسكرية العراقية التي تضم قوات التحالف"، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق فوري لمعرفة الجهة المنفذة وملاحقتها ومحاسبتها".
واكد ان "مثل هذه الاعتداءات هي استهداف لأمن العراق وسلامة أراضيه".
واعلنت خلية الإعلام الأمني، امس الاربعاء، عن سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، فيما اكدت العمليات المشتركة مقتل ثلاثة جنود من قوات التحالف بالقاعدة.
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