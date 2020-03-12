رئاسة الجمهورية يدين استهداف التاجي وتدعو لاجراء تحقيقات للوقوف على خلفياته

ادانت رئاسة الجمهورية، الخميس، استهداف قاعة التاجي بالصواريخ، فيما طالبت باجراء تحقيقات للوقوف على خلفيات الهجوم.

وقالت الرئاسة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تدين الاعتداء الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية العراقية بقصف بصواريخ كاتيوشا، والذي أدى الى خسائر في الأرواح وإصاباتٍ لعددٍ من المدربين والمستشارين ضمن قوات التحالف الدولي التي تعمل في العراق في نطاق محاربة الإرهاب، بدعوة من الحكومة العراقية".

واعتبرت ان "هذا الاعتداء هو استهداف للعراق و أمنه"، مطالبة بـ"ضرورة إجراء التحقيقات الكاملة للوقوف على خلفياته و تعقب العناصر المسؤولة عنه".

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ودعا صالح "جميع الجهات إلى ضبط النفس والتهدئة وتمكين الحكومة العراقية من القيام بواجباتها الأمنية والسيادية".

واعلنت خلية الإعلام الأمني، امس الاربعاء، عن سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، فيما اكدت العمليات المشتركة مقتل ثلاثة جنود من قوات التحالف بالقاعدة.