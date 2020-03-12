ترامب يمنع السفر الى اوربا اعتبارا من ليل الجمعة

اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الخميس، انه سيمنع السفر الى اوربا باستثناء بريطانيا، مبينا ان ذلك جاء ضمن الاجراءات الخاصة لمواجهة فايروس كورونا.

وقال ترامب في كلمة له تابعتها الخليج 365، "سنمنع السفر إلى الدول الأوروبية باستثناء بريطانيا ابتداء من الجمعة ولمدة 30 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا".

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واضاف ان "الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا وسجلنا إنخفاضا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية"، مشيرا الى "اننا خصصنا 8 مليارات دولار لمواجهة كورونا".

وتابع ان "ما يحدث بسبب الفايروس ليس ازمة مالية"، موضحا ان "اعداد الاصابات بكورونا في الولايات المتحدة انخفضت جراء الاجراءات التي اتخذناها".