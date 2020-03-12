18 قتيلا عراقيا في قصف استهدف الحشد الشعبي في سوريا

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بيروت: قُتل 18 مقاتلا على الأقل في صفوف قوات الحشد الشعبي العراقي بغارات جوية في منطقة البوكمال في غرب سوريا قرب الحدود مع العراق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد "قتل 18 عنصرا من قوات الحشد الشعبي العراقي في منطقة الحسيان في منطقة البوكمال" في قصف "نفذته ثلاث طائرات استهدفت قاعدة الإمام علي ومنطقة الحسيان في منطقة البوكمال بالقرب من الحدود مع العراق، التي تتخذها المليشيات الموالية لإيران مقرات عسكرية لها".

ويأتي ذلك بعيد سقوط عشرة صواريخ على الأقل على قاعدة التاجي العسكرية التي تؤوي جنوداً أميركيين شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل جنديين، أميركي وبريطاني، ومتعاقد أميركي، بحسب ما كشف مسؤول عسكري أميركي لوكالة فرانس برس.

