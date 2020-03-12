مقتل جنديين أميركي وبريطاني ومتعاقد أميركي في بغداد

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بغداد: قتل جنديان، أميركي وبريطاني، ومتعاقد أميركي في هجوم بعشرة صواريخ كاتيوشا استهدف مساء الأربعاء قاعدة التاجي العسكرية العراقية التي تؤوي جنوداً أميركيين شمال بغداد، بحسب ما قال مسؤول عسكري أميركي لوكالة فرانس برس.

وهذا الهجوم هو الثاني والعشرين منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر ضدّ مصالح أميركية في العراق، لكنّه الأكثر دموية على الإطلاق منذ سنوات. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكنّ واشنطن عادة ما تتّهم الفصائل الشيعية الموالية لإيران بشنّ مثل هذه الهجمات.

