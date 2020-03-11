اعلنت دائرة صحة ذي قار، الخميس، عن نتائج فحص تسعة من المشتبه باصابتهم بكورونا. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "نتاىج الفحص المختبري تؤكد سلامة الحالات التسعة المشتبه باصابتها بفايروس كورونا". واضاف ان "ذلك جاء بعد ارسال العينات الى مختبر الصحة العامة في بغداد يوم امس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحة ذي قار تعلن نتائج فحص تسعة من المشتبه باصابتهم بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.