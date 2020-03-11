قصف قرب الحدود العراقية السورية

ذكرت وسائل اعلامية، الاربعاء، بان طائرات مجهولة قصفت مواقع قرب الحدود العراقية السورية.

وقالت في خبر عاجل تابعته الخليج 365، ان "طائرات مجهولة قصفت عدد من المواقع في منطقة البو كمال داخل الاراضي السورية قرب الحدود العراقية".

واضاف انه "لم تعرف حتى الان حجم الخسائر البشرية او المادية التي سببها القصف".