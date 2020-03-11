قصف قرب الحدود العراقية السورية

ذكرت وسائل اعلامية، الاربعاء، بان طائرات مجهولة قصفت مواقع قرب الحدود العراقية السورية.
وقالت في خبر عاجل تابعته الخليج 365، ان "طائرات مجهولة قصفت عدد من المواقع في منطقة البو كمال داخل الاراضي السورية قرب الحدود العراقية".
واضاف انه "لم تعرف حتى الان حجم الخسائر البشرية او المادية التي سببها القصف".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.