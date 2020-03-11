وسائل اعلامية: مقتل جنديين امريكيين وبريطاني بالقصف الذي استهدف معسكر التاجي

ذكرت وسائل اعلامية، الاربعاء، ان جنديين امريكيين وبريطاني قتلوا بالقصف الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي في بغداد. وقالت في خبر عاجل تابعته الخليج 365،ان "مسؤولين اميركيين اكدوا مقتل جنديين امريكيين وبريطاني في القصف الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي شمالي بغداد". Advertisements واضافت ان "12 جنديا من قوات التحالف اصيبوا خلال القصف". واعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، عن سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد.

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