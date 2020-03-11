العشرات يتظاهرون في ميسان لاقالة قائد شرطة المحافظة 'صور'

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تظاهر العشرات من المواطنين في ميسان، الاربعاء، للمطالبة باقالة قائد شرطة المحافظة.
وقال مراسل الخليج 365، ان العشرات من ابناء ميسان تظاهروا قبل قليل في المحافظة، للمطالبة باقالة قائد شرطة المحافظة بعد الحادث الذي استهدف يوم امس ناشط مدني ومحامي بهجوم مسلح ادى الى مقتلهما.
واضاف ان المتظاهرين احرقوا عددا من مقار الاحزاب في المحافظة، مشيرا الى انهم تجمعوا قرب مقر شرطة المحافظة.
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