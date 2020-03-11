اصابة امرأة باشتباك بين عشيرتين في البصرة

افاد مصدر امني، الاربعاء، باصابة امرأة باشتباك بين عشيرتين في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اشتباكاً بين عشيرتين بسبب خلاف قديم تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة الشافي في البصرة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الاشتباك "تسبب باصابة امرأة صادف مرورها لحظة وقوعه".