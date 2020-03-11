اصابة احد افراد عائلة القنصل الايراني بالنجف بفايروس كورونا

أعلنت مديرية صحة محافظة النجف، الاربعاء، عن اصابة احد افراد عائلة القنصل الايراني بالمحافظة بفايروس كورونا.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بالنظر لكثرة الاتصالات والاستفسارات الواردة الينا نود ان نوضح ان احد افراد عائلة قنصل الجمهورية الاسلامية الايرانية في النجف ثبت اصابتها بفايروس كورونا".
وأضافت، أن "بالوقت الذي نتمنى لها ولجميع المرضى الشفاء العاجل نود ان نوضح اننا في دائرة صحة النجف اتخذنا الاجراءات اللازمة وفق اللوائح الصحية المعتمدة في مثل هذه الحالات ومن ذلك اخذ وارسال العينات وفحصها مختبريا".
وأضافت، أن "بالوقت الذي نتمنى لها ولجميع المرضى الشفاء العاجل نود ان نوضح اننا في دائرة صحة النجف اتخذنا الاجراءات اللازمة وفق اللوائح الصحية المعتمدة في مثل هذه الحالات ومن ذلك اخذ وارسال العينات وفحصها مختبريا".
وتابعت، أن "بعد التأكد من الاصابة تم التواصل مع القنصل وابدى تعاونا وتفهما كاملا لإجراءاتنا الصحية، واكد انه وعائلته سوف يغادرون لتلقي العلاج في بلادهم في غضون الساعات القليلة القادمة".
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