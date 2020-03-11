خبير أمني: استهداف مجلس القضاء يمثل ضرباً لأهم مفصل حيوي في البلاد

وقال ابو رغيف في تغريدة على موقعه في "تويتر" وأطلعت عليها الخليج 365، إن "استهداف مجلس القضاء الأعلى يمثل ضرباً لأهم مفصل حيوي بالبلاد، حيث انه المؤسسةالوحيدة التي بقت متماسكةوالقاضي فائق زيدان".وأضاف أن "زيدان لازال محافظاً على مهنيتهِ العادلة وعدم انجراره لمطامع السلطة وسط اللاهثون وراء طمع الكراسي"، مؤكداً ان "الشعب العراقي يعي ويميز بين الصالح والطالح".

وأوضح ابو رغيف، أن "قوتنا باستقلال قضائنا وهو منا".

