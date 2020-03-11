مصدر: رئيس المحكمة الاتحادية ومديرها العام يشرفان على مواقع إلكترونية تسيء للقضاء

افاد مصدر خاص، اليوم الاربعاء، بأن رئيس المحكمة الاتحادية ومديرها العام يشرفون على مواقع إلكترونية تسيء الى مجلس القضاء الأعلى ورموزه، مشيراً الى أن تلك المواقع تنشر صوراً مزيفة لرئيس مجلس القضاء بقصد الإساءة له.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس المحكمة الاتحادية ومديرها العام يشرفون على مواقع إلكترونية تسيء الى مجلس القضاء الأعلى ورموزه والى شهداء العراق ورموزه الدينية بالتنسيق مع شخصية مقيمة خارج العراق".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المواقع الإلكترونية تنشر صوراً مزيفة لرئيس مجلس القضاء بقصد الإساءة له أمام الرأي العام"، مؤكداً أن تلك المواقع "تنشر اخباراً كاذبة تنسبها الى مجلس القضاء لتحريض المتظاهرين ضد القضاء".

Advertisements

ولفت المصدر الى أن "هناك تسجيلات صوتية تثبت ان شخصية إعلامية توجه رئيس المحكمة لاصدار القرارات والتفسيرات الدستورية بحسب رغبة تلك الشخصية"، موضحاً أن "صوراً قديمة لزيارات رسمية لرئيس مجلس القضاء يتم تحويرها بقصد الإساءة وتشويه الحقيقة من خلال الفوتوشوب".

وقدمت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، "اعتذارها" إلى مجلس القضاء الأعلى بسبب "تصرفات شخصية غير مسؤولة" من بعض موظفي المحكمة.