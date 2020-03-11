قدمت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، "اعتذارها" إلى مجلس القضاء الأعلى بسبب "تصرفات شخصية غير مسؤولة" من بعض موظفي المحكمة. وقالت المحكمة، إنها "تود أن تقدم اعتذارها إلى مجلس القضاء الأعلى عما بدر من تصرفات شخصية غير مسؤولة من بعض موظفي المحكمة بنشر شائعات وصور مسيئة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز وإلى شهداء العراق ورموزه الدينية".



وأضافت المحكمة الاتحادية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نؤكد أن هذه التصرفات لا تمثل وجهة نظر المحكمة الاتحادية العليا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة الاتحادية 'تعتذر' لمجلس القضاء الاعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.