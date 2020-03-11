الادعاء العام في السليمانية يحذر من عدم الالتزام بتعليمات مواجهة 'كورونا'

حذر الادعاء العام في محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، المواطنين من عدم الالتزام بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة لمواجهة فيروس "كورونا"، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وقال المكتب الإعلامي للادعاء في بيان، إن "أي شخص لا يلتزم بالتعليمات الصحية الصادرة في الإقليم لمواجهة فيروس كورونا ويكون سببا في خلق المخاوف او الخطر على حياة المواطنين سيعرض نفسه للمحاسبة القانونية".
وأضاف أنه "استنادا إلى القرار الثاني، ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مؤسسة إعلامية تساهم في نشر معلومات وتعليمات غير التي تعتمدها المديريات العامة للصحة في السليمانية".
وكانت وزارة الصحة في اقليم كردستان، كشفت امس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الاقليم إلى 16 حالة، منها حالتان جديدتان خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضاف أنه "استنادا إلى القرار الثاني، ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مؤسسة إعلامية تساهم في نشر معلومات وتعليمات غير التي تعتمدها المديريات العامة للصحة في السليمانية".
وكانت وزارة الصحة في اقليم كردستان، كشفت امس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الاقليم إلى 16 حالة، منها حالتان جديدتان خلال الـ24 ساعة الماضية.
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