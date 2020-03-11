السعودية: خضوع 2500 شخص لإجراءات العزل المنزلي لاحتمال إصابتهم بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الاربعاء، أن 2500 شخص خضعوا لإجراءات العزل المنزلي تحسبا لاحتمال إصابتهم بفيروس كورونا، فيما اشارت الى أن ثلث الحالات المسجلة للإصابة بالفيروس تم رصدها "استباقيا". يتبع..

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