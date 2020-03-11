بالفيديو..دائرة صحة الديوانية تشدد الإجراءات الوقائية لفحص الوافدين

بعد تسجيل حالات إصابة متعددة بفيروس كورونا المستجد، في المحافظات المجاورة للديوانية، دائرة الصحة تشدد إجراءاتها الوقائية بفحص الوافدين، من خلال فرقٍ طبيةٍ في السيطراتِ الرئيسيةِ لمداخلِ المحافظة، والتعريف بالوباءِ وطرقِ الوقايةِ لتجنب الإصابة، وسطَ مخاوفَ المواطنينَ من انتشاره. دائرة صحة الديوانية، من جانبها كشفت عن قلة الدعم الحكومي وعدم وصول المبالغ المالية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا، التي اقرتها خلية الازمة المركزية، في وقت قللت من اهمية الفحص باجهزة السونار الحراري كونه لم يكتشف أي حالة اصابة من خلال هذا الجهاز.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد اعلنت عن تجاوز عدد المصابين بكورونا أكثر من ستين حالة وتسجيل ثماني حالات وفاة حتى الان.

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