وفاة مصارع عراقي اثر مرض عضال

رياضة 2020-03-11 | 13:14 160 مشاهدة توفي المصارع العراقي، حازم عبد الرسول التميمي، اليوم الأربعاء، بسبب مرض عضال. وذكر الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن "وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، يتقدم بخالص العزاء إلى الوسط الرياضي بشكل عام وأسرة المصارعة بشكل خاص، بوفاة الرائد الرياضي واحد أبطال المصارعة العراقية حازم عبد الرسول الذي وافاه الأجل إثر مرض عضال".



تجدر الإشارة إلى أن عبد الرسول هو شقيق النائبة السابقة صباح التميمي وهو من تولد 1961 وشارك في الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1980.



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