الإعلام والاتصالات: تقديم حلول فنية لتوفير زيادة مجانية في سعات الانترنت

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، تقديمها حلولاً فنية لتوفير زيادة مجانية في سعات الانترنت "دعماً" لمنصات التعليم الالكتروني خلال الفترة الحالية التي شهدت تعطيل دوام الجامعات والمدارس للوقاية من فايروس كورونا.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "قدمت حلولاً فنية إلى خلية الأزمة الحكومية لاستثمارها في الوقاية ومكافحة فايروس كورونا"، مبينةً أن "الحلول تضمنت زيادة في سعات الانترنت، على أن تتولى وزارة الاتصالات باعتبارها المسؤول عن خدمات الانترنت بمنح شركات الـ ISP سعات أكبر مجاناً، كإجراء لزيادة الوعي الصحي بهذا الفايروس، بالإضافة إلى دعم منصات التعليم الالكتروني بالتزامن مع تعطيل معظم المؤسسات التعليمية، فضلا عن تمكين المواطنين من تأدية أعمالهم من محال سكناهم".



وأضافت، أن "هذه الحلول التي أعدتها الهيئة وهي ضمن إجراءات الخلية الخاصة وضمن المرحلة الثانية من حملة التوعية الصحية التي أطلقتها عقب ظهور الفايروس في الصين وبلدان أخرى، تضمنت أيضاً تكليف شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات من أجل تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لتوفير أفضل وأسرع الخدمات للمشتركين والاستفادة من هذه الخدمات في التربية والتعليم نظراً لإغلاق المدارس والجامعات".



وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت، الأسبوع الماضي، إطلاق المرحلة الثانية من حملة الوقاية والتوعية بالتعاون، وتتضمن عدة إجراءات منها تسخير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لأقصى حد ممكن في مجال الوقاية من فايروس كورونا.