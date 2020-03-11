الصدر يتهم ترمب بنشر كورونا ويرفض علاجه لأنه "عدو الله"!

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"الخليج 365": اتهم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر ترمب بنشر فيروس كورونا رافضا اي علاج تقدمه بلاده للقضاء على المرض لانه "عدو الله" منوها بان معظم الذين يعانون من الفيروس معارضون لاميركا.. فيما تم الاعلان عن وفاة ثامن عراقي بكورونا حيث دعي المواطنون الى تجنب السفر الى الخارج والتنقل بين المحافظات.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" الاربعاء وتابعتها ""الخليج 365"" ان الرئيس الاميركي دونالد ترمب وامثاله متهمون بنشر فيروس كورونا.

واضاف مخاطبا ترامب "يا ترمب.. اذا كنت ملحدا وتظن بنفسك معالجا.. فنحن لا نلجأ إلا الى الله تعالى. يا ترمب.. إن أي علاج يصدر منك ومن شركاتك الموبوءة.. فلا نرتضيه ولا نريده فأنت لست عدو الله فحسب بل عدو الشعوب وفايروس السلام الذي ينشر الحروب والآفات".

وجاء في نص تغريدة الصدر:

بسم رب الارباب

استوقفني قول (ترمب): نقوم بعمل عظيم ضد فايروس كورونا.. والوضع كان سيصبح أسوأ لولا تدخلنا.

يا ترمب.. أنت وأمثالك متهمون بنشر هذا المرض ولا سيما أن معظم من يعاني منه هم معارضون لأميركا".

يا ترمب .. بالأمس تدعي ان أميركا قد أسقطت الإمبراطوريات العظيمة وقمعت الإرهاب.. واليوم أنت تحارب (فايروس) لا يرى بالعين المجردة!! ألا تخجل من نفسك.

يا ترمب.. قد ملأتم العالم حروبا واحتلالا وفقرا وصراعات واليوم تدعي أنك المعالج.. وما انتشر هذا المرض إلا بسبب سياساتك الرعناء".

يا ترمب.. اذا كنت ملحدا وتظن بنفسك معالجا.. فنحن لا نلجأ إلا الى الله تعالى. يا ترمب.. إن أي علاج يصدر منك ومن شركاتك الموبوءة.. فلا نرتضيه ولا نريده فأنت لست عدو الله فحسب، بل عدو الشعوب وفايروس السلام الذي ينشر الحروب والآفات".

لاملجأ.. الا لله

مقتدى الصدر

يأتي اتهام الصدر هذا لترمب بعد ايام قليلة من اتهام مماثل وجهته ايران للولايات المتحدة حيث وصف مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان تفشي فيروس كورونا الجديد في ايران بأنه "حرب بيولوجية" تشنها واشنطن ضد منافسيها وخصومها.

واليوم قال موقع "عصر إيران" أن البلد سجل أعلى معدل وفيات يومي جراء إصابات كورونا خلال 24 ساعة الماضية حيث توفي 54 مصابا وهو أعلى معدل للوفيات اليومي على الإطلاق.

وأشار الى إنه خلال الساعة الواحدة يصاب 45 شخصاً بالفيروس في إيران لافتاً إلى أنه في يوم 7 مارس الحالي سجل البلد 1000 اصابة مؤكدة بالفيروس بينما تم تسجيل 881 إصابة أمس الثلاثاء.. منوها الى إصابة ما معدله 383 شخصاً يوميا وفي المقابل يتعافي 130 من الفيروس.

ايقاف صلاة الجماعة في كربلاء

وبعدما قررت المرجعية الشيعية العليا تعليق صلاة الجمعة في كربلاء منذ الاسبوع الماضي فقد تقرر اليوم ايضا ايقاف اقامة صلاة الجماعة وحتى اشعار آخر.

تعقيم لمواجهة كورونا في العراق

وكان المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني قد قال "حيثما مُنعت مثل هذه التجمعات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا فيجب الالتزام بهذا المنع وأخذه على محمل الجد".

وفاة ثامنة جديدة في العراق

وأعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء الجنوبية الاربعاء تسجيل حالة وفاة ثانية لمُصاب بفيروس كورونا في المحافظة وإخضاع عائلته للحجر الصحي وبذلك يرتفع عدد المتوفين بالفيروس في العراق الى ثمانية اشخاص غالبيتهم عائدين من ايران.

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وقالت الدائرة في بيان تابعته ""الخليج 365"" انه تم تسجيل حالة وفاة ثانية لمُصاب بعمر 68 عاماً حيث وصل الى المستشفى الليلة الماضية وهو بحالة صحية حرجة . واشارت الى انه "سيتم نقل عائلة المواطن وإخضاعهم للحجر الصحي في الأماكن المُخصَصة لذلك".

وكانت حالة الوفاة الأولى لمواطنة ستينية في السادس من الشهر الحالي فيما يتم حاليا معالجة مصابين بالفيروس هما مواطنة عشرينية وموظف مدني.

بالتوازي مع ذلك فقد اعلن وزير الصحة في إقليم كردستان ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 16 حالة منها اثنتان جديدتان خلال 24 ساعة الماضية. واشار الى انه وفقا لمتابعة أوضاع العائدين من الدول الموبوءة تم إجراء الحجر الصحي لـ3064 مواطناً في 29 موقعاً موضحا انه تم رفع الحجر الصحي عن 2111 مواطناً بعد التأكد من سلامتهم مبيناً أن 953 شخصاً لا يزالون تحت الحجر.

ارتفاع عدد المصابين ودعوة العراقيين الى عدم السفر الى الخارج

وكشف وزير الصحة جعفر علاوي عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا في عموم العراق الى 71 شخصا. وقال ان وسائل العراق الطبية نجحت بالتصدي لفيروس كورونا مقارنة ببريطانيا وايطاليا وفرنسا.

واشار الى انه اوصل رسالة الى المرجعية الدينية بشأن ضرورة ايقاف صلاة الجمعة والجماعة خشية من تفشي كورونا.

من جهته دعا مجلس الوزراء العراقيين إلى تجنب السفر خارج العراق والتنقل بين المحافظات في الوقت الحاضر وشدد على ضرورة منع التجمعات بأشكالها كافة لما لها من دور رئيس في نشر العدوى وزيادة المخاطر وذلك حفاظا على صحة المواطنين وأرواحهم وسلامة مدنهم.

واكد على ضرورة تجنب السفر الى خارج العراق والتنقل بين المحافظات في الوقت الحاضر إلا في حالات الضرورة للحد من انتقال العدوى وتعزيز اجراءات السيطرة على انتشار الفيروس.

مقبرة خاصة لضحايا كورونا

وأعلن مدير بلدية محافظة النجف الجنوبية ليث العبادي الاربعاء عن تخصيص مقبرة خاصة في صحراء النجف للمتوفين بكورونا في المحافظة.

وقال العبادي إن "بلدية النجف خصصت قطعة أرض في صحراء النجف لهذا الغرض وسيتم دفن الموتى المصابين بفيروس كورونا فيها وفق الضوابط والشروط الصحية" كما ابلغ وكالة بغداد اليوم في تصريح تابعته ""الخليج 365"".

وكان مزارعون في قضاء الزبير في غرب محافظة البصرة انتقدوا امس تحويل مزارعهم الى مقبرة لدفن المتوفين بالمرض. واشاروا الى ان "اكثر من 3 جثث تم دفنها في مقبرة عسكرية قديمة تقع وسط منطقة زراعية يسكنها المئات".. مبينين أن "الجثث دفنت وسط المزارع وقرب شارع استراتيجي".

وأكدوا "ترك الفريق الصحي الذي قام بعملية الدفن ملابس الوقاية التي كان يستخدونها على مقربة من المكان".. موضحين إنها "تطايرت في ما بعد باتجاه مساكن المزارعين الامر الذي دفعهم الى حرقها".

يشار الى ان العراق قد اتخذ إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 من الشهر الحالي فضلا عن إغلاق الأماكن العامة مثل المتنزهات والمقاهي ودورالسينما.

كما حظر العراق دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة ومنع مواطنيه من السفر إلى الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، حتى إشعار آخر، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية بعداجراء الفحوصات اللازمة على اعضائها.



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