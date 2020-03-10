مجلس الوزراء يدعو الى تجنب السفر خارج العراق والتنقل بين المحافظات

وذكر المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مجلس الوزراء يتابع بإهتمام آخر المستجدات والإجراءات المتخذة من قبل لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020، والالتزام بتطبيقها من قبل الجهات المعنية كافة".وأضاف أنه "في الوقت الذي يثمّن مجلس الوزراء الجهود الكبيرة التي تبذلها ملاكات وزارة الصحة والدوائر الرسمية الاخرى من أجل حماية المواطنين من الاصابة بهذا الفايروس ويثمّن تعاون المواطنين الأعزاء مع تلك الجهات نهيب بهم مراعاة الالتزام بتوصيات وقرارات اللجنة المذكورة كونها الجهة المختصة بالموضوع والمتواصلة دوليا لمكافحة انتشار هذا الفايروس".

وأكد المجلس، على "منع التجمعات بأشكالها كافة، لما لها من دور رئيسي في نشر العدوى وزيادة المخاطر ، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وأرواحهم وسلامة مدنهم".



وأشار إلى "ضرورة التعاون الجاد مع الجهات الصحية والحكومية الاخرى التي تصدر تعليماتها بشأن الحد من انتشار الفايروس"، مؤكداً على "توخي الحذر في تناقل المعلومات غير الموثقة والاعتماد على المعلومات الموثقة التي تصدرها الجهات الرسمية والدولية".

ولفت المجلس، إلى "ضرورة الاهتمام الكامل بإلاجراءات الوقائية المعتمدة علميا ،وفقا لما تنشره وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من تعليمات"، مشدداً على أهمية " تجنب السفر الى خارج العراق والتنقل بين المحافظات في الوقت الحاضر إلا في حالات الضرورة للحد من انتقال العدوى وتعزيز اجراءات السيطرة على انتشار الفايروس".