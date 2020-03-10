مجلس الوزراء يدعو الى تجنب السفر خارج العراق والتنقل بين المحافظات

دعا مجلس الوزراء، الثلاثاء، إلى تجنب السفر خارج العراق والتنقل بين المحافظات في الوقت الحاضر، فيما أكد على منع التجمعات بكافة اشكالها.
وأضاف أنه "في الوقت الذي يثمّن مجلس الوزراء الجهود الكبيرة التي تبذلها ملاكات وزارة الصحة والدوائر الرسمية الاخرى من أجل حماية المواطنين من الاصابة بهذا الفايروس ويثمّن تعاون المواطنين الأعزاء مع تلك الجهات نهيب بهم مراعاة الالتزام بتوصيات وقرارات اللجنة المذكورة كونها الجهة المختصة بالموضوع والمتواصلة دوليا لمكافحة انتشار هذا الفايروس".
وأكد المجلس، على "منع التجمعات بأشكالها كافة، لما لها من دور رئيسي في نشر العدوى وزيادة المخاطر ، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وأرواحهم وسلامة مدنهم".
ولفت المجلس، إلى "ضرورة الاهتمام الكامل بإلاجراءات الوقائية المعتمدة علميا ،وفقا لما تنشره وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من تعليمات"، مشدداً على أهمية " تجنب السفر الى خارج العراق والتنقل بين المحافظات في الوقت الحاضر إلا في حالات الضرورة للحد من انتقال العدوى وتعزيز اجراءات السيطرة على انتشار الفايروس".
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