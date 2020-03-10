البرلمان لم يستكمل لغاية الان متطلبات قانون الانتخابات وعدد المقاعد وشكل الدوائر الانتخابية . رغم توقعات كثيرة باستبعاد إجراء الانتخابات المبكرة في الوقت الراهن.. الا ان مفوضية الانتخابات القت الكرة في ملعب البرلمان من خلال اعلانها الاستعداد لإجراء الانتخابات بأقرب وقت ممكن، في حال أكمل مجلس النواب بعض الإجراءات المتعلقة بتشريع قانون الانتخابات الجديد وملحقاته.
ويؤكد برلمانيون ان اغلب الكتل السياسية غير جادة في اجراء الانتخابات المبكرة وتمرير القوانين المتعلقة بها كقانون المحكمة الاتحادية والموازنة وملحق الدوائر المتعددة ضمن قانون الانتخابات الجديد ، فضلا عن ان القانون الجديد للمفوضية يلزم الاخيرة بأعادة هيكلة نفسها مرة اخرى وهذا ما لم يحدث الى هذه اللحظة، ما يعني تكرار الوجوه ذاتها الامر الذي سينتج انتخابات غير نزيهة.
ويتطلع الشارع المنتفض الى اجراء انتخابات مبكرة علها تنتشله من الواقع المرير، وتبعد الساسة المتصدرين للمشهد على مدى سبعة عشر عاما من دفة القرار السياسي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..مفوضية الانتخابات تبدي استعدادها والكرة في مرمى البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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