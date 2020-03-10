بالفيديو..مفوضية الانتخابات تبدي استعدادها والكرة في مرمى البرلمان

ويؤكد برلمانيون ان اغلب الكتل السياسية غير جادة في اجراء الانتخابات المبكرة وتمرير القوانين المتعلقة بها كقانون المحكمة الاتحادية والموازنة وملحق الدوائر المتعددة ضمن قانون الانتخابات الجديد ، فضلا عن ان القانون الجديد للمفوضية يلزم الاخيرة بأعادة هيكلة نفسها مرة اخرى وهذا ما لم يحدث الى هذه اللحظة، ما يعني تكرار الوجوه ذاتها الامر الذي سينتج انتخابات غير نزيهة.

ويتطلع الشارع المنتفض الى اجراء انتخابات مبكرة علها تنتشله من الواقع المرير، وتبعد الساسة المتصدرين للمشهد على مدى سبعة عشر عاما من دفة القرار السياسي.