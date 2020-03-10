نتائج مشرفة للعراق في بطولة مصر الدولية لبناء الاجسام

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2020-03-10 | 15:27
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حقق منتخب العراق لبناء الاجسام، نتائج مشرفة في بطولة احمد علي "كاس الماس الدولية" في مصر.
وتأهل اغلب لاعبينا للتوب 10 بعد منافسة في كل وزن ما يتراًوح من 40-70 لاعباً وبمشاركة 600 لاعب من جميع اناء العالم حسب احصائية اللجنة المنظمة للبطولة.
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وكانت البرز النتائج لابناء الرافدين كما يلي:
حصول البطل محمد قيس على فضية الفيزيك
و البطل حيدر فالح على المركز الثالث في فئة الشباب بدي بلدنك
والبطل عمر مهدي على المركز الخامس في نفس الوزن
يذكر ان العراق شارك بلاعبين شباب، بعدما انسحب بعض لاعبيه بسبب فايسروس كورونا.
المحرر: محمد خليل
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