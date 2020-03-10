المنافذ تعلن احباط محاولة تهريب ثماني سيارات في ميناء أم قصر

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن احباط محاولة تهريب ثماني سيارات في منفذ ميناء أم قصر. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هيئة المنافذالحدودية/ منفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة تمكنت وبالتعاون المشترك مع مديرية الكمرك وشرطة الكمارك من ضبط حاوية عدد (2) حجم (40) قدم داخل الحرم الكمركي بداخلها عجلات عدد (8) معدة للتهريب إلى داخل العراق".



وأضاف البيان أن السيارات "مخالفة لضوابط الاستيراد لكونها عجلات دون الموديل"، مشيراً الى أنه "تم ختم الحاويتين بالسيل الكمركي بغية عدم التلاعب بموجوداتها".

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