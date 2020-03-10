لماذا يجب شراء البيض 'الأبيض' وليس 'الأحمر'؟

ينصح المزارعون بشراء البيض الأبيض بدلا من البني، لعدة عوامل يتركز أحدها على الرفق بالدجاج.
ويشجع أصحاب مزارع الدواجن والبائعون على تجنب البيض البني وعدم شرائه، مطالبين إياهم بالتوجه نحو شراء البيض الأبيض، بحسب موقع "أي نيوز".
وفي المقابل وعلى النقيض من الدجاج المنتج للبيض البني، فإن الدجاج الأبيض يعد مسالما تماما، وبالتالي هناك "قسوة أقل" في الحصول على البيض الأبيض.
ويميل المستهلكون في بريطانيا والكثير من دول العالم، لشراء البيض البني، ما يجعل من الصعب بيع البيض الأبيض في المحلات.
وتشير تقارير إلى أن المستهلكين في بريطانيا قرروا التحول من البيض الأبيض للبني بحلول سبعينيات القرن الماضي، لاعتقادهم بأنه أكثر طبيعية وصحي.
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