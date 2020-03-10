جزائية جدلية ترجح كفة عندليب الفرات على حساب اربيل في ممتاز الكرة

وفي الدقيقة الـ41 نجح المحترف العاجي فلورنت ديدر بتسجيل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء اثارت الكثير من الشكوك بعد احتسابها من قبل الحكم الدولي علي صباح.

وكان من المقرر ان تقام المباراة على ملعب كربلاء الدولي، لكن اجراءات المحافظة في محاربة فايروس كورونا، حالت دون اقامتها ليتم نقلها فيما بعد الى ملعب الشعب الدولي.



ارتقى عندليب الفرات بهذا الفوز الى المركز الثالث برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد اربيل عند النقطة السادسة في المركز الثامن.