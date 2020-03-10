اصابة شرطي بهجوم مسلح شمال البصرة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باصابة شرطي بهجوم مسلح شمال البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا، مساء اليوم، نيران اسلحتهم الرشاشة باتجاه احدى السيطرات الامنية بقضاء المدينة شمال البصرة ما اسفر عن اصابة شرطي بجروح مختلفة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه،أن "المعلومات الاولية تشير الى ان الهجوم على الشرطي نتيجة خلاف عشائري".
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