احمد ابراهيم يحسم الجدل حول علاقته بزوجته الفنانة أنغام

يبدو أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم قرر أن يحسم الجدل الدائر حول علاقته بزوجته الفنانة أنغام، لافتاً أن قرار الانفصال هو الأفضل لها، متمنياً لها التوفيق، مؤكداً بأن مشاعره تجاهها لن تتغير، وأنه سيظل يعيش علي الذكريات الجميلة بينهما.

وكان إبراهيم كشف أمس أن السيدة ياسمين عيسى ما زالت على ذمته منذ شهر أيار من العام 2019، حيث قام بردها غيابياً إلى ذمته بعد طلاقهما بشهر واحد في أعقاب زواجه من أنغام، التي كشف أنها بدورها ما زالت هي الأخرى على ذمته حتى اللحظة، كاشفاً أن اختياره الاول دائماً سوف يكون أولاده من زوجته الأولى، حتى لو وصل الأمر لقيام أنغام بخلعه".

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خلاف أنغام وأحمد إبراهيم يعود لعدة أشهر سابقة، لكنه عاد واشتعل أمس، الأحد، مع قيام الأخير بنشر صورة طليقته ياسمين عيسى بدلاً من زوجته انغام، مع تضمينها برسالة قال فيها: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وام ولادي".

إضافةً إلى قيامه وأنغام بإلغاء متابعة بعضهما البعض على "إنستقرام" هو ما دفع البعض للتأكيد بوقوع الانفصال بينهما.