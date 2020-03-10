علاوي يدعو السفير البريطاني في بغداد للتواصل مع المتظاهرين

وقال مكتب علاوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الاخير بحث مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي مجمل تطورات الاوضاع محلياً واقليمياً، والسبل الكفيلة بالوصول الى حلول تسهم في الوصول الى الاستقرار والتنمية .وبحسب البيان، فقد طرح علاوي خلال استقباله السيد هيكي في مكتبه، رؤيته لمعالجة الاوضاع الحالية وخارطة الطريق التي اقترحها لاصلاح العملية السياسية، اذ أبدى السفير تجاوبه التام معها .

وفي ذات السياق دعا علاوي، هيكي للتواصل مع المتظاهرين والاستماع لوجهة نظرهم، كما أكد ضرورة مساندة الجهود الرامية لإحالة ملف المتورطين بقتل المتظاهرين الى المحكمة الجنائية الدولية .

