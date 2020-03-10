دعا زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني لدى بغداد للتواصل مع المتظاهرين في ساحات الاحتجاج بالبلاد، ودعم ملف إحالة المعتدين عليهم الى المحكمة الجنائية.
وقال مكتب علاوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الاخير بحث مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي مجمل تطورات الاوضاع محلياً واقليمياً، والسبل الكفيلة بالوصول الى حلول تسهم في الوصول الى الاستقرار والتنمية .
وبحسب البيان، فقد طرح علاوي خلال استقباله السيد هيكي في مكتبه، رؤيته لمعالجة الاوضاع الحالية وخارطة الطريق التي اقترحها لاصلاح العملية السياسية، اذ أبدى السفير تجاوبه التام معها .
وفي ذات السياق دعا علاوي، هيكي للتواصل مع المتظاهرين والاستماع لوجهة نظرهم، كما أكد ضرورة مساندة الجهود الرامية لإحالة ملف المتورطين بقتل المتظاهرين الى المحكمة الجنائية الدولية .
وبحسب البيان، فقد طرح علاوي خلال استقباله السيد هيكي في مكتبه، رؤيته لمعالجة الاوضاع الحالية وخارطة الطريق التي اقترحها لاصلاح العملية السياسية، اذ أبدى السفير تجاوبه التام معها .
وفي ذات السياق دعا علاوي، هيكي للتواصل مع المتظاهرين والاستماع لوجهة نظرهم، كما أكد ضرورة مساندة الجهود الرامية لإحالة ملف المتورطين بقتل المتظاهرين الى المحكمة الجنائية الدولية .
كانت هذه تفاصيل خبر علاوي يدعو السفير البريطاني في بغداد للتواصل مع المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.