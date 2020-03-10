وفاة سابع عراقي بفيروس كورونا قدم من إيران

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أسامة مهدي: أعلن العراق الاثنين عن وفاة سابع عراقي بفيروس كورونا من محافظة البصرة كان قدم من إيران قبل ثلاثة أيام وأشار الى ارتفاع الاصابات الى 68 حالية بينما تم تعليق الخدمات القنصلية لوزارة الخارجية.. فيما انطلقت دعوات لمواجهة ترهيب الاعلاميين اثر اختطاف صحافي في بغداد اليوم.

وأعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة البصرة الجنوبية اليوم عن تسجيلها حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات في البلاد الى سبعة.

وقالت المديرية في بيان إن المتوفي دخل ليلة امس إلى مستشفى البصرة التعليمي وتوفي بعد اقل من ساعة من ظهور نتيجة التحاليل التي اجريت له بأنها موجبة.

وأشارت إلى أنّ المتوفي عاد الى المحافظة قادما من إيران قبل ثلاثة ايام بعد إجرائه عملية في القلب وعمره 74 عاماً. وإثر ذلك أعلنت الحكومة المحلية في البصرة تعطيل الدوام الرسمي لدوائرها باستثناء الأمنية والخدمية لغاية يوم 22 من الشهر الحالي بسبب تسجيل وفاة المصاب بكورونا.

وبالتوازي مع ذلك، فقد أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم تعليق العمل القنصلي بسبب فيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تابعته ""الخليج 365"" تعليق تقديم الخدمات في الدائرة القنصلية للوزارة لغاية 21 من الشهر الحالي عملاً بمقررات اللجنة الوزارية العليا الخاصة بإجراءات مواجهة الفيروس.

واليوم أظهرت آخر الأرقام المعلنة من قبل وزارتي الصحة الاتحادية العراقية وإقليم كردستان أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق وصل الى 68 إصابة مؤكدة بينها سبع وفيات.

وأوضحت إحصائية وزارة الصحة العراقية أن عدد الإصابات في البلاد عدا إقليم كردستان، بلغ 54 إصابة مؤكدة.

وتظهر الأرقام المسجلة في كل من بغداد وإقليم كردستان ، أن عدد الإصابات الإجمالي في أرجاء البلاد قد بلغ 68 إصابة مؤكدة بينها سبع وفيات توزعت في بغداد بواقع حالتين ولكل من السليمانية وكربلاء وميسان وبابل والبصرة حالة واحدة.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، فإن عدد الإصابات في مدينتي اربيل والسليمانية بلغ 13 إصابة ، 4 في الاولى و9 في الثانية مع حالة وفاة واحدة.

كما قررت حكومة الاقليم اليوم تعطيل الدوام الرسمي لمدة 16 يوما في جميع الادارات الرسمية.

واللافت ان معظم المصابين كانوا قد زاروا إيران او احتكوا بمصابين قدموا منها.

واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 من الشهر الحالي فضلا عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.

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كما حظر العراق دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة ومنع مواطنيه من السفر إلى الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، حتى إشعار آخر، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.

وحتى مساء الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 109 آلاف حول العالم في 104 دول وأقاليم توفي منهم أكثر من 3800 أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا وأدى إلى تعليق العمرة ورحلات جوية وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.‎

اختطاف صحافي عراقي ودعوات لموقف جاد ضد ترهيب الاعلاميين

اختطف مسلحون مجهولون في بغداد اليوم صحافيا يعمل في صحيفة الصباح شبه الحكومية. وحملت نقابة الصحافيين العراقيين الاثنين حمّلت الجهات الأمنية مسؤولية إطلاق سراح الصحافي توفيق التميمي في والكشف عن الجناة الذين اختطفوه اليوم، وطالبت بموقف جاد وحاسم لإيقاف مسلسل قتل وتهديد واختطاف الصحافيين والإعلاميين.

الصحافي العراقي المختطف توفيق التميمي

وقالت النقابة في بيان صحافي حصلت ""الخليج 365"" على نصه إن الصحافي توفيق التميمي الذي يعمل في جريدة الصباح قد اختطف خلال توجهه الى مقر عمله صباح اليوم في منطقة حي أورببغداد وحملت الجهات الأمنية مسؤولية الحفاظ على حياته والعمل الجاد والفوري لإطلاق سراحه والكشف عن الجناة من أجل تقديمهم إلى العدالة.

وطالبت النقابة الجهات المختصة بـ"اتخاذ موقف جاد وحاسم لإيقاف مسلسل قتل وتهديد واختطاف الصحافيين والإعلاميين الذين يؤدون واجبهم المهني والوطني والكف عن المضايقات والتهديدات التي تتعرض لها وسائل الاعلام التي تمارس عملها وفق ما تمليه وقائع الأحداث".

وشددت النقابة على "ضرورة توفير بيئة ومناخات آمنة للعمل الصحافي والإعلامي من أجل أن يؤدي الصحافي دوره بكل حرية وأمان".. واوضحت أن "الخلية المشكلة في النقابة التي تتابع استهداف الصحافيين ووسائل الاعلام بدأت اتصالاتها ومتابعاتها مع الجهات ذات العلاقة للكشف عن مصير الصحفي توفيق التميمي من أجل إطلاق سراحه".

ومن جانبه، دعا المرصد العراقي للحريات الصحافية السلطات الرسمية العراقية بسرعة البحث والتحري لمعرفة مصير الصحافي والكاتب ومدير تحرير جريدة الصباح التميمي.. وقال ان صحافيي جريدة الصباح رفضوا الإدلاء بأي تصريح للمرصد ولم يبينوا تفاصيل بإستثناء معلومات رشحت من مقرب للتميمي أكد إن مسلحين مجهولين أوقفوا السيارة التي تقل التميمي وأنزلوه منها عنوة وإقتادوه الى جهة مجهولة بينما سمحوا للسائق بالمغادرة.

وكان التميمي نشر قبل يومين تغريدة تساءل فيها عن مصير مازن لطيف الصحافي والناشر الذي يعمل مع التميمي في شبكة الإعلام العراقي والذي أختطف قبل 37 يوما ولم يعرف مصيره حتى اللحظة، فيما أشارت اصابع الاتهام إلى أنّصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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