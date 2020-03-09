نائب: الانشغال بتشكيل الحكومة زاد من الفساد في محافظة بغداد ودوائرها

اكد النائب عن سائرون علاء الربيعي، الثلاثاء، ان الانشغال بتشكيل الحكومة زاد من عمليات الفساد في محافظة بغداد ودوائرها، مشيرا الى ان ذلك تم بعد سيطرة سماسرة المقاولات والفاسدين.

وقال الربيعي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "انشغال القوى السياسية والرأي العام في احداث تشكيل الحكومة خلال الأشهر الماضية زاد من عمليات الفساد في محافظة بغداد التي سيطر عليها سماسرة المقاولات والفاسدين الذين نخروها بالشكل الذي جعلوا منها مؤسسة منهارة نتيجة هيمنة وسيطرة بعض الشخصيات عليها".

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واضاف ان "هذا الامر لا يختلف عن ما جرى في دوائر البلدية التي ما زالت تعاني من نفوذ وسيطرة بعض مدراء البلدية الذين مضى على بقاءهم في المنصب سنوات طويلة دون ان يقدموا شي يذكر"، مشيرا الى انه "كان من الاجدر فسح المجال لدماء جديدة قادرة على العطاء ولكن الإصرار على اسماء معينة يدلل ويشكل قاطع هنالك صفقات جرت بهذا الصدد".

ودعا الربيعي "هيئة النزاهة الى التحقيق بجميع الملفات المتعلقة بعمل المحافظة والبلديات والانشغال باستثمار بعض السماسرة وتجريف الاراضي الزراعية"، مشددا على ضرورة ان "تاخذ هيئة النزاهة دورها ومحاسبة الفاسدين".