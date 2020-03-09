صحة ذي قار تعلن نتائج الفحص المختبري لاربع حالات مشتبه باصابتها بكورونا

اعلنت دائرة صحة ذي قار، الاثنين، عن نتائج الفحص المختبري لاربع حالات مشتبه باصابته بكورونا.

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الفحص المختبري اكد سلامة اربع حالات مشتبه إصابتها بفايروس كورونا".

واضاف ان "ذلك جاء بعد ارسال العينات الى مختبر الصحة العامة في بغداد"، مشيرا الى ان "النتائج كانت سالبة أي غير مصابة بهذا الفايروس".